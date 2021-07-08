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Скончался народный артист России Михаил Глуз

Новости
    08.07.2021, 15:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Советский, российский музыкант, певец, композитор и продюсер Михаил Глуз умер на 70-м году жизни. Некролог народного артиста России опубликован на сайте театра "Ленком Марка Захарова".

"Сегодня пришло печальное известие - не стало Михаила Глуза. В сентябре он должен был отметить юбилей. Музыка Михаила Глуза, проникновенная и темпераментная, звучит в нашем спектакле "Поминальная молитва"", - говорится в нем.

О месте и времени прощания с музыкантом станет известно позже.

Глуз родился в 1951 году в Сахалинской области, в селе Оноры, в семье хирурга и пианистки. В 1965-м переехал в Москву. С 1966 по 1970 год учился в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровом отделении, с 1970 по 1975-й - в Российской академии музыки имени Гнесиных, класс композиции.

Музыкальная карьера Михаила Глуза началась еще в студенческие годы, когда 1971-м он стал руководителем вокального ансамбля дома культуры газеты "Правда". С 1977 по 1989 год трудился главным дирижером, а затем художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра.

Среди работ - мюзиклы "Танго жизни", "Шалом-Шагал", "Ломир алэ инэйнем!" ("Давайте все вместе!"), "Путешествие в тайну", "Каштанка" и "Слон" в Московском театре Кукол, "Принц и нищий" во МХАТе, рок-опера "Суламифь-Forever!" в Театре Эстрады, оперы "Тевье из Анатевки" и "А голдэне хасэне" ("Золотая свадьба"), балеты "Последняя роль" и "Сон с продолжением". Так же - музыка к спектаклям и кинофильмам ("Мы едем в Америку", "Черная суббота", "Голубое и зеленое", "Этот неповторимый Шагал", "Хочу тебе сказать").

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