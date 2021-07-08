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СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких

Новости
    08.07.2021, 10:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

64-летняя народная артистка РФ Татьяна Анатольевна Догилева попала в больницу.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как утверждает Mash, неделю назад у звезды "Блондинки за углом" "поднялась температура - до 38, появились слабость и головная боль".

По сведениям ресурса, актриса "начала принимать противовирусные, но не помогло, состояние ухудшалось". Тогда Догилева вызвала "скорую".

В госпитале у артистки диагностировали "двустороннюю пневмонию, лёгкие поражены на 30%".

В настоящее время, уверяет ресурс, Татьяна находится под наблюдением врачей.

Догилева родилась в 1957 году в Москве. На экранах - с начала 70-х.

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