Специалист рассказал, как помочь домашнему питомцу в жару

Жара опасна не только людям, но и домашним животным. Если человек может остудиться, приняв холодный душ, то его питомцу придется в раскаленной квартире не сладко. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа рассказал, как обезопасить четвероногих при повышенных температурах.

По словам специалиста, понять, что питомец перегрелся, можно по его состоянию. Последствия перегрева у всех домашних животных одинаковы. Симптомы - вялость, сонность, животное становится слабым и засыпает днем, при этом часто дышит.

- Тогда нужно охлаждать его всеми возможными способами, - посоветовал Сергей Середа в интервью kp.ru.

Например, накрыть смоченным в холодной воде полотенцем, положить рядом грелку со льдом, обернутую тканевой салфеткой, направить на питомца поток воздуха из кондиционера. Но под кондиционером ему находиться долго нельзя, чтобы не заболел.

Нужно следить, где находится клетка или место отдыха животного - прохладно ли там, хватает ли воздуха. Уходя из дома, закрыть шторы, распахнуть окна. Можно использовать специальные охлаждающие коврики и жилеты для животных. Должно быть всегда достаточно питья. Можно положить холодную тряпку на голову или даже пузо четвероногого.

Если все-таки питомец перегрелся, уточнил специалист, надо срочно обратиться к ветеринару.