Специалист рассказал, как помочь домашнему питомцу в жару

Новости

Собянин: Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений 12:18
Собянин: Возможность находиться на летних верандах без QR-кода продлена до 1 августа 12:17
В Сети опубликован трейлер новой версии "Основного инстинкта" 12:14
Премьер Японии сообщил о введении в Токио режима ЧС из-за коронавируса 12:12
Названа новая профессия, набирающая популярность в России 12:05
В Волгоградской области введут новые ограничения из-за COVID-19 11:59
Marvel не прощается со Скарлетт Йоханссон 11:54
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым 11:30
В Крыму танкисты провели стрельбы по вертолетам на фоне учений Sea Breeze 11:30
В Петербурге побит абсолютный температурный максимум дня 11:26
Мэром Кургана впервые стала женщина 11:24
В "Роскосмосе" прокомментировали угрозу космического мусора для МКС 11:20
Умерла актриса Сьюззанн Дуглас, сыгравшая мать Уитни Хьюстон 11:19
Участие Манижи в "Евровидении" обошлось более чем в 10 млн рублей 11:11
Оборону стратегического бомбардировщика показали на видео 11:11
Уральские врачи удалили трехкилограммовую опухоль яичника у пациентки 11:10
В Минсельхозе рассказали о ценах на молочную продукцию 11:07
Врач объяснил, чем опасен алкоголь при вакцинации от коронавируса 10:53
У актрисы Татьяны Догилевой диагностировали коронавирусную пневмонию 10:51
Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
В Челябинске завели уголовное дело на водителя электросамоката 10:44
Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе "Елизавета" в Москве за нарушение масочного режима 10:42
Доллар впервые с 4 мая превысил 75 рублей 10:35
Названы самые невостребованные вакансии в России 10:32
СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 11:09
Рубрика: Общество

Специалист рассказал, как помочь домашнему питомцу в жару

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жара опасна не только людям, но и домашним животным. Если человек может остудиться, приняв холодный душ, то его питомцу придется в раскаленной квартире не сладко. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач РФ Сергей Середа рассказал, как обезопасить четвероногих при повышенных температурах.

Фото: depositphotos.com
Роспотребнадзор дал советы россиянам, как обезопасить себя в жару

По словам специалиста, понять, что питомец перегрелся, можно по его состоянию. Последствия перегрева у всех домашних животных одинаковы. Симптомы - вялость, сонность, животное становится слабым и засыпает днем, при этом часто дышит.

- Тогда нужно охлаждать его всеми возможными способами, - посоветовал Сергей Середа в интервью kp.ru.

Например, накрыть смоченным в холодной воде полотенцем, положить рядом грелку со льдом, обернутую тканевой салфеткой, направить на питомца поток воздуха из кондиционера. Но под кондиционером ему находиться долго нельзя, чтобы не заболел.

Нужно следить, где находится клетка или место отдыха животного - прохладно ли там, хватает ли воздуха. Уходя из дома, закрыть шторы, распахнуть окна. Можно использовать специальные охлаждающие коврики и жилеты для животных. Должно быть всегда достаточно питья. Можно положить холодную тряпку на голову или даже пузо четвероногого.

Если все-таки питомец перегрелся, уточнил специалист, надо срочно обратиться к ветеринару.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Москве началось прощание с Владимиром Меньшовым
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"