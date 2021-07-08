Умерла актриса Сьюззанн Дуглас, сыгравшая мать Уитни Хьюстон

Американская актриса и продюсер Сьюззанн Дуглас умерла 6 июля на 65-м году жизни в своем доме в Массачусетсе.

Об этом сообщает Essence со ссылкой на кузину артистки. Также известие подтвердил ее агент.

В официальном заявлении содержится призыв не беспокоить семью Дуглас в это тяжелое время.

Причина смерти не обнародована, но известно, что два года назад у Сьюззанн был диагностирован рак.

Сьюззанн (именно так) Дуглас родилась в апреле 1957-го в Чикаго. На экранах дебютировала в 1981-м, одну из первых своих ролей сыграв в 11697-й серии "мыльной оперы" "Путеводный свет".

На счету - мюзикл "Степ" (премия NAACP Image Award в номинации "Лучшая актриса второго плана"), "Шоу Косби", "Полиция Нью-Йорка", негритянский ситком "Быть родителями" - про черного многодетного профессора колледжа, "Прикосновение ангела", "Закон и порядок", Сисси Хьюстон, мать Уитни в телебайопике певицы 2015-го, "Хорошая жена", "Я улечу" - всего более сорока проектов.