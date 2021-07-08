В "Роскосмосе" прокомментировали угрозу космического мусора для МКС

Приближающийся к МКС космический мусор не несет угрозы. Вероятность столкновения с МКС равна нулю, проведение маневра коррекции не требуется, сообщили в "Роскосмосе".

"По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией 8 июля в 16:16 мск, опасности не представляет", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что космический мусор, который сблизится на орбите с МКС в четверг, должен пролететь на расстоянии полутора километров от станции. Приблизительное время сближения - 16:16 по московскому времени, минимальное расстояние между станцией и объектом - 1500 метров.