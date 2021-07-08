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В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника

Новости
    08.07.2021, 17:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

В пресс-службе Театра на Малой Бронной, где Игорь Верник занят в одной из постановок, опровергли ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что шоумен попал в больницу из-за проблем с сердцем.

По заверениям пресс-службы учреждения культуры, народный артист России "чувствует себя хорошо" и "не находится на лечении в больнице".

"Мы связались с родственниками. С Игорем Эмильевичем все хорошо, он не госпитализирован", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Стоит напомнить: осенью позапрошлого года также сообщалось о госпитализации Верника. Что артист тогда опроверг.

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