В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника

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В пресс-службе Театра на Малой Бронной, где Игорь Верник занят в одной из постановок, опровергли ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что шоумен попал в больницу из-за проблем с сердцем.
По заверениям пресс-службы учреждения культуры, народный артист России "чувствует себя хорошо" и "не находится на лечении в больнице".
"Мы связались с родственниками. С Игорем Эмильевичем все хорошо, он не госпитализирован", - сказали ТАСС в пресс-службе.
Стоит напомнить: осенью позапрошлого года также сообщалось о госпитализации Верника. Что артист тогда опроверг.