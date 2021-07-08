В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника

В пресс-службе Театра на Малой Бронной, где Игорь Верник занят в одной из постановок, опровергли ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что шоумен попал в больницу из-за проблем с сердцем.

По заверениям пресс-службы учреждения культуры, народный артист России "чувствует себя хорошо" и "не находится на лечении в больнице".

"Мы связались с родственниками. С Игорем Эмильевичем все хорошо, он не госпитализирован", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Стоит напомнить: осенью позапрошлого года также сообщалось о госпитализации Верника. Что артист тогда опроверг.