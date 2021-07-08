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08.07.2021 04:48
Рубрика: В мире

Власти японского города Михара объявили срочную эвакуацию

К срочной эвакуации призывают власти жителей города Михара, население которого составляет 6,3 тысячи человек, сообщает телеканал NHK.

Фото: AP Photo / Eugene Hoshiko
В Японии после оползня пропали 24 человека

Ливневые дожди, которые идут на юго-западе Японии, увеличивают риски оползней и подтопления территорий. Непогода стала причиной объявления эвакуации также жителей в Тоттори, в городах Имабари и Кобе, пишет РИА Новости.

Сильные дожди идут над Японией вот уже несколько дней. ЕСть перебои в работе транспотра - между Осакой и островом Кюсю остановились скоростные поезда.

По данным японских метеорологов, за последние шесть часов в некоторых районах префектуры Хиросима, где расположен город Михара, выпало более 170 миллиметров осадков, а за сутки - почти 240 миллиметров осадков. Сейчас скорость выпадения осадков в регионе составляет около 42 миллиметров в час и может усилиться к вечеру.

В мире Восточная Азия Япония

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