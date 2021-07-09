Авиационную ракету "два в одном" покажут на МАКС-2021

Российские оружейники разработали неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая сочетает в себе возможности ранее разработанных изделий осколочно-фугасной С-13ОФ и C-13Т.

Демонстрация новой ракеты состоится на авиасалоне МАКС-2021.

"Основная задача ракеты - поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях", - сказал РИА Новости генеральный директор Новосибирского завода искусственного волокна Глеб Вареница.

Новая ракета С-13Б, калибром 122-мм, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный землей или песком на толщину два-три метра.

Кроме того ракета способна также разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.