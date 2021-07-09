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09.07.2021,  
11:11
Текст:  Николай Грищенко

Авиационную ракету "два в одном" покажут на МАКС-2021

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские оружейники разработали неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая сочетает в себе возможности ранее разработанных изделий осколочно-фугасной С-13ОФ и C-13Т.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Демонстрация новой ракеты состоится на авиасалоне МАКС-2021.

"Основная задача ракеты - поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях", - сказал РИА Новости генеральный директор Новосибирского завода искусственного волокна Глеб Вареница.

Новая ракета С-13Б, калибром 122-мм, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный землей или песком на толщину два-три метра.

Кроме того ракета способна также разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

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