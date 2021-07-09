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9 июля 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 9 июля 2021 года № УГ-347 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"Массовые мероприятия (в том числе деловые, культурные, развлекательные и спортивные) с количеством участников свыше 200 человек могут проводиться лишь на основании решения оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.";

2) в пункте 2.1 слова "В период до 2 июля 2021 года гражданам Российской Федерации" заменить словами "Гражданам Российской Федерации";

3) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя) в Республике Башкортостан установить 19 июля 2021 года нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Органам публичной власти, иным органам и организациям Республики Башкортостан определить количество служащих и работников, обеспечивающих 19 июля 2021 года функционирование этих органов и организаций.

Установить, что настоящий пункт не распространяется на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

4) подпункт 3 пункта 4 (Обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан:) изложить в следующей редакции:

"3) прибывших в Республику Башкортостан из иностранных государств (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, - до получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При наличии вакцинации против COVID-2019 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-2019 проведение лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, не требуется;";

5) в приложении № 2 наименование раздела "С 12 июля 2021 года" изложить в следующей редакции:


"С 26 июля 2021 года".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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