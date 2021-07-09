Бюджетный вариант: появилось новое фото украинского Т-64 "Краб"

Электронная панель для украинского танка Т-64 "Краб". Фото: https://t.co/4ArhpB1FUq pic.twitter.com/kAG0wBexvA— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 9, 2021
На снимках можно заметить, что зенитная установка с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес" оборудована телевизионной камерой, на башне имеются так называемые "лопухи" - резиновые экраны. Сообщается также об установке системы кондиционирования воздуха.
На "Крабе" должен быть смонтирован 1000-сильный двигатель 6ТД-1, ранее применявшийся на Т-80УД, которые поставлялись в Советскую армию, а затем экспортировались в Пакистан. Благодаря повышению мощности ожидается улучшение подвижности и маневренности.
Усовершенствованная система управления огнем должна получить тепловизор и возможность применения управляемых по лучу лазера ракет "Комбат".
Командир сможет дублировать действия наводчика-оператора, и, возможно, его прибор наблюдения также будет иметь тепловизионный канал.
Динамическая защита останется навесной, но помещаемые внутрь контейнеров элементы - новые, с улучшенными противокумулятивными характеристиками.
Пока заказана партия из 12 боевых машин, которые собираются показать на параде в Киеве.