ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму еще от двух партий

Новости

Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова 20:09
В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения 19:49
Германия объявила всю Испанию зоной коронавирусного риска 19:48
Греческая компания предложила сотрудникам 500 евро за прививку 19:47
NYT: Убийство президента Гаити организовал иностранец Майк 19:40
В Коми продлили ограничения из-за COVID-19 19:38
На сайте поиска работы появилась вакансия "Главный тренер сборной России по футболу" 19:18
В Петербурге заработала карта для поиска талонов на вакцинацию 19:10
В Саратовской области нашли пакет с новорожденным мальчиком 19:03
В полиции объяснили ограничение движения на Патриарших прудах в Москве 18:49
В Челябинской области из-за лесного пожара загорелся второй поселок 18:47
Черчесов отказался от компенсации от РФС в 5 млн евро 18:33
"Яндекс" отказался от покупки онлайн-магазина KupiVIP 18:22
Роспатент разъяснил порядок употребления терминов "коньяк" и "шампанское" 18:09
На 51-м году жизни умер телеведущий Алексей Каминанте 18:03
Жителей Подмосковья предупредили о встрече с пьяными пчелами 17:54
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной 17:42
Следствие просит отправить в СИЗО главу полиции Егорьевска 17:37
В Петербурге завели уголовное дело за незаконную перепланировку в квартире 17:35
В МИД РФ ответили послу США о персонале дипмиссии 17:30
Ученый назвал один из основных симптомов дельта-штамма COVID-19 17:25
Зеленский назначил украинского телеведущего своим пресс-секретарем 17:06
В Петербурге обесценились комнаты в коммуналках 17:04
В Германии представили аналог "Буханки", только гораздо круче 17:01
Роскомнадзор заблокировал 399 сайтов о продаже сертификатов о вакцинации 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 18:45
Рубрика: Власть

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму еще от двух партий

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком на заседании в пятницу заверил списки еще двух политических партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Это "Коммунисты России" и "Родина". Ранее комиссия заверила списки ЛДПР.

"Коммунисты России" на предвыборном съезде утвердили максимально возможный по численности федеральный список из 400 человек, однако двое кандидатов из крымской региональной группы представили не все необходимые сведения и были исключены из списка.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Партию Роста поведет на выборы женская тройка

Проверка документов выдвиженцев от партии "Коммунисты России" выявила также один случай самооговора. "Кандидат сам написал про себя, что у него есть судимость по данной статье (ст. 281 УК РФ). А мы проверили, и этой судимости не оказалось. А зачем он написал статью "Диверсия", надо спрашивать кандидата", - рассказал зампред ЦИК Николай Булаев. "Пусть скажет спасибо ЦИКу, что тот его реабилитировал", - добавила глава комиссии Элла Памфилова.

В итоге Центризбирком заверил список "Коммунистов России" в количестве 398 человек, а также зарегистрировал уполномоченных и финансовых уполномоченных представителей партии. Элла Памфилова пожелала партийцам доброго пути "под руководством товарища Максима" (Сурайкина, председателя партии. - прим. "РГ").

Также в пятницу были заверены списки кандидатов от партии "Родина" - федеральный (286 человек) и по одномандатным округам (145 человек).

Таким образом, на сегодня заверены списки трех партий из пятнадцати, заявивших о намерении участвовать в выборах в Госдуму. Документы на своих кандидатов представили в ЦИК десять партий. У остальных есть время до полуночи 13 июля.

Кстати

Согласно соглашению между Центризбиркомом и Минцифры, данные об участниках выборов в Госдуму по мере обработки поступают в личные кабинеты избирателей на федеральном портале госуслуг. В разделе "Мои выборы" каждый обладатель учетной записи уже может увидеть адрес своего избирательного участка и сведения о кандидатах и партиях, за которых можно будет проголосовать в этом округе 19 сентября. Сейчас на портале размещены сведения лишь о первой партии, чьи списки заверил ЦИК, это ЛДПР. В ближайшие дни информация будет пополняться.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве остается смертельно опасной
Роспотребнадзор назвал самую уязвимую к COVID-19 группу россиян
На Кубани откроются пункты вакцинации в отелях и санаториях
В Кремле считают необходимыми переговоры с талибами
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны