ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму еще от двух партий

"Коммунисты России" на предвыборном съезде утвердили максимально возможный по численности федеральный список из 400 человек, однако двое кандидатов из крымской региональной группы представили не все необходимые сведения и были исключены из списка.
Проверка документов выдвиженцев от партии "Коммунисты России" выявила также один случай самооговора. "Кандидат сам написал про себя, что у него есть судимость по данной статье (ст. 281 УК РФ). А мы проверили, и этой судимости не оказалось. А зачем он написал статью "Диверсия", надо спрашивать кандидата", - рассказал зампред ЦИК Николай Булаев. "Пусть скажет спасибо ЦИКу, что тот его реабилитировал", - добавила глава комиссии Элла Памфилова.
В итоге Центризбирком заверил список "Коммунистов России" в количестве 398 человек, а также зарегистрировал уполномоченных и финансовых уполномоченных представителей партии. Элла Памфилова пожелала партийцам доброго пути "под руководством товарища Максима" (Сурайкина, председателя партии. - прим. "РГ").
Также в пятницу были заверены списки кандидатов от партии "Родина" - федеральный (286 человек) и по одномандатным округам (145 человек).
Таким образом, на сегодня заверены списки трех партий из пятнадцати, заявивших о намерении участвовать в выборах в Госдуму. Документы на своих кандидатов представили в ЦИК десять партий. У остальных есть время до полуночи 13 июля.
Кстати
Согласно соглашению между Центризбиркомом и Минцифры, данные об участниках выборов в Госдуму по мере обработки поступают в личные кабинеты избирателей на федеральном портале госуслуг. В разделе "Мои выборы" каждый обладатель учетной записи уже может увидеть адрес своего избирательного участка и сведения о кандидатах и партиях, за которых можно будет проголосовать в этом округе 19 сентября. Сейчас на портале размещены сведения лишь о первой партии, чьи списки заверил ЦИК, это ЛДПР. В ближайшие дни информация будет пополняться.