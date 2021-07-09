Эпидемиолог: Привитым с нулевыми титрами антител стоит выбрать другую вакцину

Если после двух введений вакцины у человека нулевые титры антител, через полгода надо привиться другим препаратом. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН "Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии" Александр Горелов в эфире радио "Говорит Москва".

"Если после двух введений вакцин у вас нулевые титры антител - через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть… То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа ", - сказал Горелов.

Он отметил, что важно не общее количество антител, а вирус-нейтрализующие антитела. Кроме того, измерение антител до и после вакцинации - это новшество, которое возникло только сейчас.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек после прививки от коронавируса не заразен. При этом она подчеркнула, что бывают исключительные случаи.