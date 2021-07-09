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09.07.2021 09:51
Рубрика: Культура

Фанат обычной жизни и маленьких радостей: Тому Хэнксу - 65

Текст: Инга Бугулова
9 июля день рождения празднует один из самых любимых актеров во всем мире - Том Хэнкс. И это не преувеличение: недавно крупнейший поисковик опубликовал рейтинг самых популярных запросов пользователей, так вот - среди актеров чаще всего искали именно его. Трогательный Форрест Гамп, неутомимый капитан Миллер, коллекционер пишущих машинок, любитель спорта, да и просто одна из самых положительных голливудских звезд - к 65-летию актера "РГ" вспоминает, что он говорил в своих многочисленных интервью.


О первой роли

Моя первая серьезная роль - слуга Яша в "Вишневом саде" Чехова в Калифорнийском самодеятельном театре. Меня взяли на роль еще студентом-третьекурсником, а заодно я был театральным плотником - им нужна была дешевая рабочая сила.

Фото: предоставлено пресс–службой Каннского фестиваля
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Об образе "слабака"

В какой-то момент я сознательно решил работать в другом ключе. Собрал свою команду экспертов и заявил им: "Так, я завязываю играть слабаков". Я не собираюсь больше играть ребят, у которых жизнь не удалась, не вышло ничего с любимой девушкой и все валится из рук. 35 лет, второй брак и двое почти взрослых детей, вот где я тогда был. К тому времени я успел осознать, что моя работа, хорошо это или плохо, требует личной отдачи. Чтобы сделать фильм, нужно прожить с ним два года. Над ним нужно работать, совершенствовать диалоги… В итоге я решил взять год передышки, и сказал своему агенту: "Подожду пока, сниматься не буду. Я, кажется, вырос из этих ролей".

О неловких моментах

Иногда со мной случаются моменты, когда я застываю в ступоре словно олень, ослепленный светом автомобильных фар. Как-то я занимался в фитнес-клубе гостиницы, и там внезапно одной из посетительниц стало плохо, она сошла с беговой дорожки и опустилась на пол. К ней подбежали трое человек и стали оказывать ей помощь. А я, хотя находился к ней ближе всего, стоял как пень и тупо смотрел на происходящее. К счастью, ей довольно скоро стало лучше. И когда она встала, то, пристально взглянув на меня, сказала: "Спасибо за помощь, Том Хэнкс!". После этого мне захотелось немедленно записаться на курсы оказания первой помощи.

О карьерных достижениях

Наивысшим достижением своей карьеры я считаю тот факт, что меня до сих пор приглашают сниматься в кино. Долговечность в нашей профессии - это то, чем можно по праву гордиться. Быть на виду у публики в течение долгого времени - это не так уж и просто. Твою работу постоянно оценивают не только руководители студий, режиссеры и продюсеры, но и просто все вокруг. Ты стараешься всегда делать свою работу хорошо, но иногда это срабатывает, а иногда нет. Некоторые свои фильмы хочется забыть и сделать вид, что их никогда не было. Однако всегда найдется какой-нибудь повернутый, который подойдет и обязательно скажет: "Знаете, мистер Хэнкс, я должен вам сказать, что считаю "Костер тщеславия" вашей лучшей работой!"

О своей положительности

Я бы все же не стал преувеличивать свою святость. Есть люди, которые могут подтвердить, что пострадали от моего карающего гнева. Но я думаю, что и впрямь создан оптимистичным и жизнерадостным человеком. И именно поэтому я, наверное, кажусь всем таким хорошим - потому что я всегда стараюсь делиться свои прекрасным настроением. Я фанат обычной жизни и маленьких радостей.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Том Хэнкс

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