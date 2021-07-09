Испытания беспилотных парашютных караванов завершат в 2022 году

Государственные испытания парашютной системы "Юнкер-ДГ-250" завершатся в будущем году. Она способна доставлять грузы до 250 килограммов в беспилотном режиме.

Автоматика "Юнкер-ДГ-250" дает возможность создавать даже воздушные "караваны". То есть, когда парашютные системы с грузом смогут лететь друг за другом. Об этом сообщил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика", входящего в Ростех, пишет РИА Новости.

Гендиректор "Технодинамики" также пояснил, каким образом будет приземляться в конкретную точку "Юнкер-ДГ-250". Во-первых, используя спутниковый сигнал ГЛОНАСС или GPS, во-вторых, следуя за профессиональным парашютистом с инфракрасным маяком.