Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.07.2021,  
09:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Испытания беспилотных парашютных караванов завершат в 2022 году

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Государственные испытания парашютной системы "Юнкер-ДГ-250" завершатся в будущем году. Она способна доставлять грузы до 250 килограммов в беспилотном режиме.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия испытает парашют для собак

Автоматика "Юнкер-ДГ-250" дает возможность создавать даже воздушные "караваны". То есть, когда парашютные системы с грузом смогут лететь друг за другом. Об этом сообщил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика", входящего в Ростех, пишет РИА Новости.

Гендиректор "Технодинамики" также пояснил, каким образом будет приземляться в конкретную точку "Юнкер-ДГ-250". Во-первых, используя спутниковый сигнал ГЛОНАСС или GPS, во-вторых, следуя за профессиональным парашютистом с инфракрасным маяком.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
В ядерном бомбардировщике США прорезали ненужное окно 08.07.2021
Наш ответ "Абрамсу": танк Т-80 приняли на вооружение 45 лет назад 06.07.2021
Россия испытает парашют для собак 06.07.2021
ВКС России
Старые, но опасные: NI оценил российские бомбардировщики-ракетоносцы 05.07.2021
Над Черным морем прошли учебно-боевые полеты российских истребителей 03.07.2021
испытания
Серийное производство танка "Армата" начнется в 2022 году 06.07.2021
Новая британская БМП Ajax оглушила испытателей 05.07.2021