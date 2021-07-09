Кабмин направил в регионы 2,5 млрд рублей на лекарства от COVID-19

Правительство дополнительно направило в регионы около 2,5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства для граждан, лечащихся от коронавируса на дому, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это позволит обеспечить препаратами почти 790 тысяч человек", - заявил глава кабмина на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

"К сожалению, заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации, и ситуация остается сложной", - констатировал Мишустин. Наращивается объем тестирования населения для своевременного выявления новых случаев.

"Важно сохранять резерв ковидных коек. И еще раз обращаю внимание глав регионов: надо действовать на опережение, оперативно реагировать на изменения, не ждать, когда закончатся места для пациентов, а прогнозировать потребности и наращивать коечный фонд", - указал премьер губернаторам.