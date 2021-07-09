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9 июля 2021 г.

Постановление правительства Калининградской области от 8 июля 2021 года № 409 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года №811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223, от 01 июня 2021 года № 309, от 16 июня 2021 года № 351, от 23 июня 2021 года № 368, от 30 июня 2021 года № 383 и от 06 июля 2021 года № 405) следующие изменения:

в пункте 12:

1) абзац третий подпункта 2 дополнить словами "(не требуется при наличии вакцинации против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией)";

2) в подпункте 7:

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

"- установить для работников, выходящих из отпусков начиная с 08 июля 2021 года и выезжавших в период отпуска за пределы Калининградской области, обязательное наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученного не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска, если иной срок не определен нормативными правовыми актами Российской Федерации (данное требование не применяется в отношении работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев или перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией);";

- абзац одиннадцатый дополнить словами ", а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) - до получения результатов такого исследования (кроме работников, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев или перенесших в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией)";

- абзац двенадцатый признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов



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