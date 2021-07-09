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09.07.2021 14:32
Рубрика: В мире

Литва запретила нелегальным мигрантам свободно перемещаться по стране

Текст: Александр Гусаров

В Литве ужесточили ограничения на свободное перемещение нелегальных мигрантов по территории республики. Такое решение, как сообщает информагентство Sputnik, в пятницу приняло правительство прибалтийской страны. Оно также ограничило некоторые другие права мигрантов на фоне резкого притока нелегалов (в текущем году в Литве задержали 1546 переселенцев - это почти в 20 раз больше, чем за весь прошлый год) и введенного режима чрезвычайной ситуации.

Фото: iStock
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В частности, члены литовского правительства постановили, что незаконное пересечение границы Литвы и нахождение во временных центрах размещения не дает нелегальным мигрантам права считаться прибывшими на территорию республики до тех пор, пока власти не вынесут соответствующее решение.

Мигранты, которые запросили в Литве убежище при незаконном пересечении границы, не смогут свободно перемещаться по стране, пока их официально не решат впустить на территорию республики.

В Вильнюсе решили, что при чрезвычайных событиях, таких как война, режим чрезвычайного положения, а также при чрезвычайной ситуации из-за резкого притока мигрантов власти могут ограничить некоторые права запросивших убежище, если их невозможно гарантировать по объективным причинам, кроме права на материальные условия приема и оказание необходимой медицинской помощи. Решения правительства по мигрантам на следующей неделе должен одобрить Сейм на внеочередном заседании.

Показательно, что литовцы винят в текущем миграционном кризисе власти соседней Беларуси. В свою очередь, в Минске уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере. Как подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов. По его оценке, Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

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