Литва запретила нелегальным мигрантам свободно перемещаться по стране

В Литве ужесточили ограничения на свободное перемещение нелегальных мигрантов по территории республики. Такое решение, как сообщает информагентство Sputnik, в пятницу приняло правительство прибалтийской страны. Оно также ограничило некоторые другие права мигрантов на фоне резкого притока нелегалов (в текущем году в Литве задержали 1546 переселенцев - это почти в 20 раз больше, чем за весь прошлый год) и введенного режима чрезвычайной ситуации.

В частности, члены литовского правительства постановили, что незаконное пересечение границы Литвы и нахождение во временных центрах размещения не дает нелегальным мигрантам права считаться прибывшими на территорию республики до тех пор, пока власти не вынесут соответствующее решение.

Мигранты, которые запросили в Литве убежище при незаконном пересечении границы, не смогут свободно перемещаться по стране, пока их официально не решат впустить на территорию республики.

В Вильнюсе решили, что при чрезвычайных событиях, таких как война, режим чрезвычайного положения, а также при чрезвычайной ситуации из-за резкого притока мигрантов власти могут ограничить некоторые права запросивших убежище, если их невозможно гарантировать по объективным причинам, кроме права на материальные условия приема и оказание необходимой медицинской помощи. Решения правительства по мигрантам на следующей неделе должен одобрить Сейм на внеочередном заседании.

Показательно, что литовцы винят в текущем миграционном кризисе власти соседней Беларуси. В свою очередь, в Минске уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере. Как подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов. По его оценке, Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".