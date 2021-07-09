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09.07.2021 13:00
Рубрика: Digital

Microsoft наградит тестировщиков Windows 11

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Microsoft объявила о старте специального мероприятия для участников программы тестирования Windows Insider - Big Bush. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

Вышло важное обновление для Windows

До 14 июля пользователи будут выполнять различные задания в операционной системе Windows 11, который связаны с поиском недочетов в системе. Отчеты о найденных ошибках будет отправлять через центр отзывов. Наиболее активных участников компания наградит значком, который будет показываться в разделе "Достижения".

"Геймификация - отличный инструмент для вовлечения пользователей в продукт, - говорит Николай Добровольский, старший вице-президент Parallels. - Он повышает лояльность пользователей к нему и помогает разработчикам устранять найденные в ПО недостатки. Также пользователи часто дают советы, как можно улучшить ту или иную функцию".

Microsoft предложит пользователям выполнить несколько заданий, направленных на поиск ошибок в Windows 11: например, проверить работоспособность калькулятора, новой панели задач и других настроек. Сейчас таких заданий больше 20 штук.

Релиз операционной системы Windows 11 состоится осенью этого года.

Digital Интернет Компании Информационные технологии Microsoft

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