Мурашко: В РФ сейчас в реанимациях лежат пять тысяч пациентов с COVID-19

Сегодня симптомы коронавирусной инфекции у заболевших проявляются быстрее, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски тяжелого течения заболевания", - подчеркнул глава Минздрава.

По стране развернуто почти 220 тысяч коек для больных коронавирусом. На стационарном лечении находятся 180 тысяч человек. "Но мы видим, что в целом по стране увеличивается количество пациентов с тяжелым течением, и в реанимационных отделениях сегодня находятся почти пять тысяч пациентов", - подчеркнул Мурашко.