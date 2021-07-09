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09.07.2021 14:02
Рубрика: Общество

Мурашко: В РФ сейчас в реанимациях лежат пять тысяч пациентов с COVID-19

Текст: Владимир Кузьмин

Сегодня симптомы коронавирусной инфекции у заболевших проявляются быстрее, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Поэтому очень важным является при заболевании незамедлительно начать противовирусную терапию, пригласить врача. Это снижает риски тяжелого течения заболевания", - подчеркнул глава Минздрава.

По стране развернуто почти 220 тысяч коек для больных коронавирусом. На стационарном лечении находятся 180 тысяч человек. "Но мы видим, что в целом по стране увеличивается количество пациентов с тяжелым течением, и в реанимационных отделениях сегодня находятся почти пять тысяч пациентов", - подчеркнул Мурашко.

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