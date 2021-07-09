На 51-м году жизни умер телеведущий Алексей Каминанте

Ведущий РЕН ТВ Алексей Каминанте скончался 9 июля в возрасте 50 лет. Зрителям шоумен был знаком по экстремально-познавательной программе "Невероятно интересные истории".

Информация о смерти Алексея появилась на сайте канала. Причина не сообщена.

Первый выпуск программы Каминанте вышел год назад - ведущий "буквально заново открыл для нас Америку". Причем, как говорится в некрологе, не менее захватывающей и невероятно интересной была и жизнь Алексея, профессионального путешественника и тревел-полиглота, посетившего 79 стран.

По воспоминаниям коллег, Каминанте был энергичным, жизнерадостным и смелым человеком, "которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки".