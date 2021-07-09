Начались испытания парашютов для броневиков "Тайфун-ВДВ"

В России начались испытания системы десантирования для броневиков "Тайфун-ВДВ" и другой крупногабаритной техники. Она создается в рамках опытно-конструкторской работы "Парашют" холдинга "Технодинамика", входящего в Ростех.

Как сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков, уже идут предварительные испытания, пишет РИА Новости. Произвели два сброса опытного образца грузовой платформы и парашютной системы: первый - весом девять тонн, второй - 11. Планируют довести сбрасываемую массу до 18 тонн. А вообще парашютная система состоит из нескольких куполов площадью 770 квадратных метров.

В итоге, парашютная система позволит десантировать броневик "Тайфун-ВДВ", масса которого 18 тонн, и бронеавтомобиль "Тигр", вес - девять тонн. Причем десантировать их будут вместе с экипажем.

Новую парашютную систему представят в павильоне "Технодинамики" на авиасалоне "МАКС-2021".