Около 13 тысяч первокурсников примут в вузы Минобороны РФ

Военные вузы готовятся к встрече первокурсников. "В текущем году на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования будут приняты около 13 тысяч человек", - сообщил в пятницу начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, в этом году в военных училищах, академиях и институтах снова ждут большой наплыв суворовцев и кадет. Выпускники довузовских образовательных организаций Минобороны традиционно отдают предпочтение офицерской карьере. Горемыкин сказал, что нынешним летом 85 процентов суворовцев и кадет участвуют в конкурсе за право стать курсантами высших военно-учебных заведений.

"Также отмечается большое количество военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и контракту, решивших получить высшее образование в стенах военно-учебных заведений Минобороны России. Таких более 4 тысяч", - отметил генерал.