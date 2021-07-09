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9 июля 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 7 июля 2021 года № 85-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"- проводить собрания, совещания в заочном режиме, в том числе с помощью аудио- и видео-конференц-связи, временно приостановить проведение торжественных мероприятий в рабочих коллективах;";

2) в пункте 11:

- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;

- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

" 3) заселение в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты осуществлять на основании документов, подтверждающих проведение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - ПЦР-исследование).

Результат ПЦР-исследования является действительным при условии, что со дня его проведения прошло не более 3 календарных дней.";

3) дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:

"11.2. Запретить проведение всех массовых мероприятий, включая молодежные форумы, слеты, фестивали, концерты * под открытым небом, выставки и иные аналогичные мероприятия, по 31 июля 2021 года.

Рассмотреть возможность переноса проведения запланированных массовых мероприятий на более поздний срок.

Положения настоящего пункта не распространяются на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных решениями постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области.";

4) в подпункте 2.1 пункта 14:

- точку с запятой заменить точкой;

- дополнить абзацем следующего содержания:

"По 31 июля 2021 года установить загрузку объектов спорта (спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и иных крытых спортивных сооружений) не более 50 процентов пропускной способности.".

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" по 31 июля 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко



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