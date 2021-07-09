Коллективный иммунитет в Подмосковье сформируется к концу июля

Если набранные темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции сохранятся, коллективный иммунитет в Московской области может быть сформирован уже к концу июля. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

По данным регионального министерства здравоохранения, от COVID-19 привились уже более 2 миллионов человек. Ежедневно вакцину получают по 50 тысяч жителей области. Воробьев отметил, что, сохраняя темп, только в июле удастся привить еще 1,5 миллиона человек - и тогда можно будет говорить о коллективном иммунитете.

Напомним, в изначальных планах областных властей значилось вакцинировать чуть больше 3,6 миллиона жителей.