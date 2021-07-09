На Колыме после ДТП с автобусом семь человек попали в больницу

Семь человек, пострадавших в тяжелой аварии с участием вахтового автобуса и внедорожника, доставлены в Хасынскую районную больницу. Еще шестеро получили легкие травмы, они будут лечиться амбулаторно, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Магаданской области.

ДТП произошло в четверг днем на 1173-м километре федеральной дороги "Колыма". Там столкнулись вахтовый автобус и "УАЗ Патриот". Водитель внедорожника погиб. 13 пассажиров вахтовки травмировались.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.