За сутки в России подтверждено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 6643
2 Московская область 2545
3 Санкт-Петербург 1951
4 Нижегородская область 529
5 Воронежская область 414
6 Красноярский край 392
7 Свердловская область 366
8 Республика Крым 348
9 Иркутская область 348
10 Пермский край 348
11 Забайкальский край 332
12 Брянская область 327
13 Хабаровский край 323
14 Омская область 323
15 Ростовская область 307
16 Республика Бурятия 285
17 Республика Коми 284
18 Оренбургская область 279
19 Мурманская область 258
20 Смоленская область 258
21 Владимирская область 255
22 Самарская область 255
23 Волгоградская область 253
24 Тверская область 248
25 Челябинская область 248
26 Приморский край 247
27 Ленинградская область 239
28 Алтайский край 230
29 Тюменская область 218
30 Вологодская область 217
31 Краснодарский край 214
32 Саратовская область 212
33 Архангельская область 211
34 Калининградская область 208
35 Ярославская область 202
36 Астраханская область 201
37 Республика Карелия 199
38 Республика Башкортостан 195
39 Ульяновская область 194
40 Ставропольский край 187
41 Курская область 185
42 Республика Дагестан 185
43 Пензенская область 181
44 Новосибирская область 178
45 Кемеровская область 176
46 Липецкая область 168
47 Ханты-Мансийский автономный округ 168
48 Республика Хакасия 162
49 Тульская область 154
50 Псковская область 147
51 Рязанская область 141
52 Удмуртская Республика 138
53 Республика Тыва 132
54 Новгородская область 128
55 Костромская область 121
56 Севастополь 119
57 Амурская область 111
58 Кировская область 110
59 Калужская область 108
60 Белгородская область 108
61 Ямало-Ненецкий автономный округ 105
62 Ивановская область 99
63 Курганская область 98
64 Республика Саха (Якутия) 97
65 Тамбовская область 97
66 Республика Калмыкия 95
67 Орловская область 92
68 Сахалинская область 86
69 Чеченская Республика 80
70 Томская область 78
71 Республика Чувашия 61
72 Республика Алтай 59
73 Республика Марий Эл 57
74 Кабардино-Балкарская Республика 57
75 Республика Мордовия 55
76 Республика Татарстан 45
77 Камчатский край 44
78 Карачаево-Черкесская Республика 44
79 Республика Ингушетия 41
80 Республика Адыгея 39
81 Республика Северная Осетия-Алания 35
82 Еврейская автономная область 31
83 Магаданская область 28
84 Чукотский автономный округ 16
85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 733 218 случаев (+ 0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,2%
2. Карачаево-Черкесская Республика 0,21%
3. Томская область, Республика Чувашия 0,22%
Санкт-Петербург 107
Москва 102
Иркутская область 29
Нижегородская область 28
Краснодарский край 23
Московская область 19
Ростовская область 18
Республика Бурятия 18
Свердловская область 16
Красноярский край 16
Пензенская область 15
Алтайский край 14
Пермский край 13
Саратовская область 13
Челябинская область 12
Тверская область 11
Ленинградская область 11
Республика Хакасия 11
Брянская область 10
Вологодская область 10
Самарская область 10
Тюменская область 10
Новосибирская область 10
Ульяновская область 9
Липецкая область 8
Рязанская область 8
Мурманская область 8
Республика Крым 8
Смоленская область 7
Тульская область 7
Республика Коми 7
Ставропольский край 7
Волгоградская область 6
Забайкальский край 6
Белгородская область 5
Курская область 5
Ярославская область 5
Республика Башкортостан 5
Республика Чувашия 5
Оренбургская область 5
Кемеровская область 5
Республика Саха (Якутия) 5
Приморский край 5
Владимирская область 4
Республика Карелия 4
Астраханская область 4
Кабардино-Балкарская Республика 4
Чеченская Республика 4
Республика Марий Эл 4
Ханты-Мансийский автономный округ 4
Сахалинская область 4
Ивановская область 3
Костромская область 3
Орловская область 3
Тамбовская область 3
Псковская область 3
Севастополь 3
Карачаево-Черкесская Республика 3
Республика Мордовия 3
Воронежская область 2
Архангельская область 2
Республика Адыгея 2
Республика Дагестан 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 2
Еврейская автономная область 2
Республика Калмыкия 1
Удмуртская Республика 1
Кировская область 1
Республика Алтай 1
Магаданская область 1
Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 141 501 человек.
Москва 7231
Санкт-Петербург 3868
Московская область 2149
Нижегородская область 394
Воронежская область 354
Свердловская область 340
Пермский край 313
Республика Крым 268
Республика Бурятия 239
Владимирская область 234
Брянская область 231
Хабаровский край 215
Забайкальский край 213
Омская область 204
Тверская область 184
Республика Башкортостан 183
Самарская область 177
Тюменская область 171
Калининградская область 164
Кемеровская область 160
Архангельская область 157
Курская область 151
Вологодская область 151
Приморский край 144
Новосибирская область 141
Республика Карелия 140
Республика Коми 133
Республика Дагестан 130
Псковская область 129
Ульяновская область 128
Белгородская область 122
Ростовская область 120
Саратовская область 113
Красноярский край 113
Волгоградская область 107
Рязанская область 106
Севастополь 106
Кировская область 103
Челябинская область 103
Смоленская область 94
Костромская область 92
Республика Саха (Якутия) 92
Оренбургская область 90
Калужская область 86
Иркутская область 84
Орловская область 83
Ярославская область 77
Ямало-Ненецкий автономный округ 77
Новгородская область 76
Мурманская область 72
Тамбовская область 71
Астраханская область 71
Ивановская область 67
Ленинградская область 67
Сахалинская область 67
Ханты-Мансийский автономный округ 62
Краснодарский край 59
Курганская область 58
Ставропольский край 56
Тульская область 55
Алтайский край 53
Республика Чувашия 51
Амурская область 47
Липецкая область 44
Республика Тыва 44
Удмуртская Республика 42
Республика Мордовия 41
Республика Марий Эл 33
Республика Алтай 33
Республика Калмыкия 26
Республика Татарстан 25
Республика Ингушетия 21
Пензенская область 21
Республика Северная Осетия - Алания 15
Томская область 15
Чеченская Республика 14
Республика Адыгея 12
Камчатский край 12
Кабардино-Балкарская Республика 10
Республика Хакасия 10
Карачаево-Черкесская Республика 8
Магаданская область 4
Ненецкий автономный округ 3
Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 165 087.