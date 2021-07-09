За сутки в России подтверждено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 13,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6643 2 Московская область 2545 3 Санкт-Петербург 1951 4 Нижегородская область 529 5 Воронежская область 414 6 Красноярский край 392 7 Свердловская область 366 8 Республика Крым 348 9 Иркутская область 348 10 Пермский край 348 11 Забайкальский край 332 12 Брянская область 327 13 Хабаровский край 323 14 Омская область 323 15 Ростовская область 307 16 Республика Бурятия 285 17 Республика Коми 284 18 Оренбургская область 279 19 Мурманская область 258 20 Смоленская область 258 21 Владимирская область 255 22 Самарская область 255 23 Волгоградская область 253 24 Тверская область 248 25 Челябинская область 248 26 Приморский край 247 27 Ленинградская область 239 28 Алтайский край 230 29 Тюменская область 218 30 Вологодская область 217 31 Краснодарский край 214 32 Саратовская область 212 33 Архангельская область 211 34 Калининградская область 208 35 Ярославская область 202 36 Астраханская область 201 37 Республика Карелия 199 38 Республика Башкортостан 195 39 Ульяновская область 194 40 Ставропольский край 187 41 Курская область 185 42 Республика Дагестан 185 43 Пензенская область 181 44 Новосибирская область 178 45 Кемеровская область 176 46 Липецкая область 168 47 Ханты-Мансийский автономный округ 168 48 Республика Хакасия 162 49 Тульская область 154 50 Псковская область 147 51 Рязанская область 141 52 Удмуртская Республика 138 53 Республика Тыва 132 54 Новгородская область 128 55 Костромская область 121 56 Севастополь 119 57 Амурская область 111 58 Кировская область 110 59 Калужская область 108 60 Белгородская область 108 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 105 62 Ивановская область 99 63 Курганская область 98 64 Республика Саха (Якутия) 97 65 Тамбовская область 97 66 Республика Калмыкия 95 67 Орловская область 92 68 Сахалинская область 86 69 Чеченская Республика 80 70 Томская область 78 71 Республика Чувашия 61 72 Республика Алтай 59 73 Республика Марий Эл 57 74 Кабардино-Балкарская Республика 57 75 Республика Мордовия 55 76 Республика Татарстан 45 77 Камчатский край 44 78 Карачаево-Черкесская Республика 44 79 Республика Ингушетия 41 80 Республика Адыгея 39 81 Республика Северная Осетия-Алания 35 82 Еврейская автономная область 31 83 Магаданская область 28 84 Чукотский автономный округ 16 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 733 218 случаев (+ 0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,2% 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,21% 3. Томская область, Республика Чувашия 0,22% За последние сутки подтверждено 726 смертей: Санкт-Петербург 107 Москва 102 Иркутская область 29 Нижегородская область 28 Краснодарский край 23 Московская область 19 Ростовская область 18 Республика Бурятия 18 Свердловская область 16 Красноярский край 16 Пензенская область 15 Алтайский край 14 Пермский край 13 Саратовская область 13 Челябинская область 12 Тверская область 11 Ленинградская область 11 Республика Хакасия 11 Брянская область 10 Вологодская область 10 Самарская область 10 Тюменская область 10 Новосибирская область 10 Ульяновская область 9 Липецкая область 8 Рязанская область 8 Мурманская область 8 Республика Крым 8 Смоленская область 7 Тульская область 7 Республика Коми 7 Ставропольский край 7 Волгоградская область 6 Забайкальский край 6 Белгородская область 5 Курская область 5 Ярославская область 5 Республика Башкортостан 5 Республика Чувашия 5 Оренбургская область 5 Кемеровская область 5 Республика Саха (Якутия) 5 Приморский край 5 Владимирская область 4 Республика Карелия 4 Астраханская область 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Чеченская Республика 4 Республика Марий Эл 4 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Сахалинская область 4 Ивановская область 3 Костромская область 3 Орловская область 3 Тамбовская область 3 Псковская область 3 Севастополь 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Республика Мордовия 3 Воронежская область 2 Архангельская область 2 Республика Адыгея 2 Республика Дагестан 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Еврейская автономная область 2 Республика Калмыкия 1 Удмуртская Республика 1 Кировская область 1 Республика Алтай 1 Магаданская область 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 141 501 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 832 человека: Москва 7231 Санкт-Петербург 3868 Московская область 2149 Нижегородская область 394 Воронежская область 354 Свердловская область 340 Пермский край 313 Республика Крым 268 Республика Бурятия 239 Владимирская область 234 Брянская область 231 Хабаровский край 215 Забайкальский край 213 Омская область 204 Тверская область 184 Республика Башкортостан 183 Самарская область 177 Тюменская область 171 Калининградская область 164 Кемеровская область 160 Архангельская область 157 Курская область 151 Вологодская область 151 Приморский край 144 Новосибирская область 141 Республика Карелия 140 Республика Коми 133 Республика Дагестан 130 Псковская область 129 Ульяновская область 128 Белгородская область 122 Ростовская область 120 Саратовская область 113 Красноярский край 113 Волгоградская область 107 Рязанская область 106 Севастополь 106 Кировская область 103 Челябинская область 103 Смоленская область 94 Костромская область 92 Республика Саха (Якутия) 92 Оренбургская область 90 Калужская область 86 Иркутская область 84 Орловская область 83 Ярославская область 77 Ямало-Ненецкий автономный округ 77 Новгородская область 76 Мурманская область 72 Тамбовская область 71 Астраханская область 71 Ивановская область 67 Ленинградская область 67 Сахалинская область 67 Ханты-Мансийский автономный округ 62 Краснодарский край 59 Курганская область 58 Ставропольский край 56 Тульская область 55 Алтайский край 53 Республика Чувашия 51 Амурская область 47 Липецкая область 44 Республика Тыва 44 Удмуртская Республика 42 Республика Мордовия 41 Республика Марий Эл 33 Республика Алтай 33 Республика Калмыкия 26 Республика Татарстан 25 Республика Ингушетия 21 Пензенская область 21 Республика Северная Осетия - Алания 15 Томская область 15 Чеченская Республика 14 Республика Адыгея 12 Камчатский край 12 Кабардино-Балкарская Республика 10 Республика Хакасия 10 Карачаево-Черкесская Республика 8 Магаданская область 4 Ненецкий автономный округ 3 Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 165 087. Роспотребнадзор разработал рекомендации по COVID-19 для регионов