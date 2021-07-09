За сутки в России подтверждено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Вышел русский трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение" 12:33
В Нижнем Тагиле нашли вероятное захоронение Демидовых 12:27
"Яндекс" начинает в Подмосковье вакцинацию таксистов и курьеров 12:22
Бизнесу разъяснят, как работать в период антиковидных ограничений 12:22
В Уфе предотвратили теракт на объекте правоохранительных органов 12:20
В КБР сбежавшего после аварии пилота нашли по отпечаткам на штурвале 12:18
На Кубани разрешили принимать готовых вакцинироваться туристов 12:16
Новое видео Билли Айлиш собрало полтора миллиона просмотров за несколько часов 12:12
ПФР напомнил о праве на доплату к пенсии после 80 лет 12:08
Умерла актриса Кармен Бернардос 12:08
Лукашенко напутствовал олимпийскую команду на спортивные достижения 11:58
Электричка со школьниками сошла с рельсов в Австрии и упала в реку 11:57
Росрыболовство призвало ограничить перевозку икры с Камчатки 11:40
ВКС передали гражданским медикам более 30 тонн кислорода для больных COVID 11:35
В Башкирии в обрушившейся шахте нашли тело рабочего 11:24
Проект социального рыболовства решили отложить 11:20
Станцию метро "Смоленская" открыли после полутора лет реконструкции 11:17
Глава Росрыболовства рассказал, когда рыбаки-любители смогут продавать улов 11:16
Мэрилин Мэнсон сдался полиции 11:16
Договориться о возобновлении поставок российской рыбы в Китай не удается 11:05
В Москве завершился первый этап добровольного квалификационного экзамена 11:05
"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 11:01
Захарова: РФ направила запрос Албании из-за уголовных дел против россиян 10:59
Минобороны: Выездные комиссии военных вузов будут работать до 20 июля 10:56
Более двух тысяч девушек хотят поступить в вузы Минобороны в 2021 году 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
09.07.2021 12:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 25 766 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 13,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 6643

2 Московская область 2545

3 Санкт-Петербург 1951

4 Нижегородская область 529

5 Воронежская область 414

6 Красноярский край 392

7 Свердловская область 366

8 Республика Крым 348

9 Иркутская область 348

10 Пермский край 348

11 Забайкальский край 332

12 Брянская область 327

13 Хабаровский край 323

14 Омская область 323

15 Ростовская область 307

16 Республика Бурятия 285

17 Республика Коми 284

18 Оренбургская область 279

19 Мурманская область 258

20 Смоленская область 258

21 Владимирская область 255

22 Самарская область 255

23 Волгоградская область 253

24 Тверская область 248

25 Челябинская область 248

26 Приморский край 247

27 Ленинградская область 239

28 Алтайский край 230

29 Тюменская область 218

30 Вологодская область 217

31 Краснодарский край 214

32 Саратовская область 212

33 Архангельская область 211

34 Калининградская область 208

35 Ярославская область 202

36 Астраханская область 201

37 Республика Карелия 199

38 Республика Башкортостан 195

39 Ульяновская область 194

40 Ставропольский край 187

41 Курская область 185

42 Республика Дагестан 185

43 Пензенская область 181

44 Новосибирская область 178

45 Кемеровская область 176

46 Липецкая область 168

47 Ханты-Мансийский автономный округ 168

48 Республика Хакасия 162

49 Тульская область 154

50 Псковская область 147

51 Рязанская область 141

52 Удмуртская Республика 138

53 Республика Тыва 132

54 Новгородская область 128

55 Костромская область 121

56 Севастополь 119

57 Амурская область 111

58 Кировская область 110

59 Калужская область 108

60 Белгородская область 108

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 105

62 Ивановская область 99

63 Курганская область 98

64 Республика Саха (Якутия) 97

65 Тамбовская область 97

66 Республика Калмыкия 95

67 Орловская область 92

68 Сахалинская область 86

69 Чеченская Республика 80

70 Томская область 78

71 Республика Чувашия 61

72 Республика Алтай 59

73 Республика Марий Эл 57

74 Кабардино-Балкарская Республика 57

75 Республика Мордовия 55

76 Республика Татарстан 45

77 Камчатский край 44

78 Карачаево-Черкесская Республика 44

79 Республика Ингушетия 41

80 Республика Адыгея 39

81 Республика Северная Осетия-Алания 35

82 Еврейская автономная область 31

83 Магаданская область 28

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 733 218 случаев (+ 0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,2%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,21%

3. Томская область, Республика Чувашия 0,22%

За последние сутки подтверждено 726 смертей:

Санкт-Петербург 107

Москва 102

Иркутская область 29

Нижегородская область 28

Краснодарский край 23

Московская область 19

Ростовская область 18

Республика Бурятия 18

Свердловская область 16

Красноярский край 16

Пензенская область 15

Алтайский край 14

Пермский край 13

Саратовская область 13

Челябинская область 12

Тверская область 11

Ленинградская область 11

Республика Хакасия 11

Брянская область 10

Вологодская область 10

Самарская область 10

Тюменская область 10

Новосибирская область 10

Ульяновская область 9

Липецкая область 8

Рязанская область 8

Мурманская область 8

Республика Крым 8

Смоленская область 7

Тульская область 7

Республика Коми 7

Ставропольский край 7

Волгоградская область 6

Забайкальский край 6

Белгородская область 5

Курская область 5

Ярославская область 5

Республика Башкортостан 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Приморский край 5

Владимирская область 4

Республика Карелия 4

Астраханская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Чеченская Республика 4

Республика Марий Эл 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Сахалинская область 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Псковская область 3

Севастополь 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Мордовия 3

Воронежская область 2

Архангельская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Дагестан 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Еврейская автономная область 2

Республика Калмыкия 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 141 501 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 832 человека:

Москва 7231

Санкт-Петербург 3868

Московская область 2149

Нижегородская область 394

Воронежская область 354

Свердловская область 340

Пермский край 313

Республика Крым 268

Республика Бурятия 239

Владимирская область 234

Брянская область 231

Хабаровский край 215

Забайкальский край 213

Омская область 204

Тверская область 184

Республика Башкортостан 183

Самарская область 177

Тюменская область 171

Калининградская область 164

Кемеровская область 160

Архангельская область 157

Курская область 151

Вологодская область 151

Приморский край 144

Новосибирская область 141

Республика Карелия 140

Республика Коми 133

Республика Дагестан 130

Псковская область 129

Ульяновская область 128

Белгородская область 122

Ростовская область 120

Саратовская область 113

Красноярский край 113

Волгоградская область 107

Рязанская область 106

Севастополь 106

Кировская область 103

Челябинская область 103

Смоленская область 94

Костромская область 92

Республика Саха (Якутия) 92

Оренбургская область 90

Калужская область 86

Иркутская область 84

Орловская область 83

Ярославская область 77

Ямало-Ненецкий автономный округ 77

Новгородская область 76

Мурманская область 72

Тамбовская область 71

Астраханская область 71

Ивановская область 67

Ленинградская область 67

Сахалинская область 67

Ханты-Мансийский автономный округ 62

Краснодарский край 59

Курганская область 58

Ставропольский край 56

Тульская область 55

Алтайский край 53

Республика Чувашия 51

Амурская область 47

Липецкая область 44

Республика Тыва 44

Удмуртская Республика 42

Республика Мордовия 41

Республика Марий Эл 33

Республика Алтай 33

Республика Калмыкия 26

Республика Татарстан 25

Республика Ингушетия 21

Пензенская область 21

Республика Северная Осетия - Алания 15

Томская область 15

Чеченская Республика 14

Республика Адыгея 12

Камчатский край 12

Кабардино-Балкарская Республика 10

Республика Хакасия 10

Карачаево-Черкесская Республика 8

Магаданская область 4

Ненецкий автономный округ 3

Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 165 087.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по COVID-19 для регионов
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МВД предложило отказаться от разрешений на временное проживание
Россияне смогут получить египетскую визу в аэропорту после прилета
МИД РФ: Убийство президента Гаити "наглое и демонстративное"
Пушков объяснил, почему Украину не хотят видеть в НАТО
Вице-премьер Чернышенко назвал новые меры господдержки для ученых
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным