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09.07.2021 11:05

До конца года "Ростелеком" подключит к интернету более 1000 соцобъектов в Сибири

"Ростелеком" к концу 2021 года подготовит инфраструктуру для подключения к интернету 1070 социально значимых объектов (СЗО) в четырех сибирских регионах. Для этого компания проложит 1745 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечит надежной связью школы, фельдшерские пункты, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, подразделения МЧС и Росгвардии. Работы проводятся в рамках федеральной программы "Цифровая экономика", благодаря которой современные телекоммуникационные сервисы становятся доступнее даже в отдаленных населенных пунктах.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Больше всего объектов будет подключено в Бурятии - там в проект этого года вошло 446 учреждений. В Томской области интернет получат 280 социальных объектов, в Хакасии и в Республике Алтай - по 232 и 112 СЗО соответственно. За первые шесть месяцев этого года специалисты "Ростелекома" проложили уже более половины от запланированного количества ВОЛС, что позволит увеличить число подключений в благоприятный для строительства летний период.

"Программа "Цифровая экономика" вступила в завершающую стадию, на которой предстоит выполнить значительный объем работ. Если в предыдущие два года мы обеспечили необходимой инфраструктурой 1424 соцобъекта, то за последний год планируется подключить к интернету сразу более тысячи учреждений. Два первых этапа нам удалось завершить с опережением графика - и я уверен, что в этом году мы выполним государственные контракты в установленные сроки", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Программа "Цифровая экономика" утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления "Информационная инфраструктура". Компания "Ростелеком" является инфраструктурным партнером проекта, одна из задач которого - повышение качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

Срок выполнения заключенных государственных контрактов - декабрь 2021 года. В результате интернет получат 2447 соцобъектов в Сибири. В Республике Бурятия цифровые услуги станут доступны на 1 066 СЗО, в Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии - 444, в Томской области - 668 учреждений.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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