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09.07.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

На Алтае преступник съел явку с повинной в зале суда

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)

Жителя Республики Алтай признали виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Он съел явку с повинной во время судебного процесса.

Фото: iStock
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В июле 2020 года в Турочакском районном суде рассматривалось уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняли в хищении чужого имущества.

Секретарь передала находящемуся за металлическим ограждением подсудимому материалы уголовного дела для личного ознакомления.

- Желая избежать наказания за совершенное преступление, он воспользовался тем, что присутствовавшие при этом работник суда и сотрудники полиции отвлеклись, вырвал из дела протокол своей явки с повинной, содержащий его показания с признанием вины и имеющий доказательственное значение для отправления правосудия, разорвал его на мелкие части, затем съел, - сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Однако эта уловка злоумышленнику не помогла. Съеденное доказательство по делу было восстановлено в установленном законом порядке. Процесс продолжился. А в отношении подсудимого возбудили новое уголовное дело по статье 294 УК РФ - "Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия".

Суд признал его виновным и с учетом имеющегося наказания по предыдущему приговору по совокупности дал 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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