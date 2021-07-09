Ученые нашли в древнем кургане Тувы камни с необъяснимым рисунком

Участники экспедиции, работающие на территории тувинского кургана Туннуг, обнаружили два каменных памятника, не имеющих аналогов, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Найденные стелы с изображением человека - элементы древнего погребального ритуала. Они имеют непосредственное отношение к обнаруженным ранее следам человеческих жертвоприношений. Эти памятники, как и сам курган, датируются концом IX века до н. э. Ученые отмечают не встречавшуюся ранее фактуру погребальных камней.

Стелы в поваленном положении обнаружены близко к центру кургана. Подобные памятники устанавливались в честь умерших. Один камень расколот. Верхний обломок найден в прошлом году, нижний - в нынешнем археологическом сезоне.

Камень примечателен символическим изображением человека со схематичными чертами лица. Интересный нюанс: увидеть лицо можно лишь в том случае, если соединить оба фрагмента, поэтому специалисты идентифицировали изображение только после находки этого года.

По словам научного руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Тимура Садыкова, для того времени (IX века до н. э.) характерна установка похожих стел, но находок с такой "иконографией" пока не встречалось "Это очень интересный, требующий какого-то объяснения факт", - заявил Садыков.

Похожие памятники скифских времен - так называемые оленные камни (плиты с выбитыми или нарисованными изображениями оленя) - встречаются в Монголии и на Алтае, некоторые - в Туве. Участники экспедиции рассчитывают найти в кургане несколько таких плит, но пока обнаружили две стелы с необычным изображением. "Почему - это загадка, аналогов мы пока не встречали", - сказал Тимур Садыков.