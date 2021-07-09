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09.07.2021 09:49
Рубрика: Происшествия

В Барнауле при пожаре в мебельном центре погибли два человека

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Сегодня утром в Барнауле загорелось административное здание по проспекту Космонавтов. В результате пожара погибли два человека.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором располагались около 20 организаций. Большинство из арендодателей производили мебель и торговали ею. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла уже 30 квадратных метров. Из окон на первом этаже здания шел дым. Горели строительные материалы и мебель.

- Работу на месте происшествия затрудняли плотное задымление, достаточно сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка, - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Сергей Пустынников. - Огонь по горючим материалам распространялся очень быстро.

Пожарным удалось спасти из огня трех человек. Внутри здания были обнаружены тела двух погибших мужчин. По предварительным данным, они отравились продуктами горения.

Причины пожара пока неизвестны.

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