В Новосибирске подростки устроили стрельбу в палаточном лагере

Следственный комитет начал проверку после сообщения о стрельбе в палаточном лагере под Новосибирском.

Инцидент произошел в селе Корнилово Болотнинского района Новосибирской области 5 июля. По предварительным данным, около 50 детей со всего района отдыхали здесь в полевом палаточном лагере со специалистами Болотнинского молодежного центра.

- В вечернее время, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух, - сообщает СК по Новосибирской области. - Дети и взрослые, находившиеся в лагере, были напуганы.

В результате случившегося никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия".