В КБР сбежавшего с места аварии пилота нашли по отпечаткам на штурвале

В Кабардино-Балкарии следователям удалось найти пилота вертолета Ми-2, который 4 июля совершил жесткую посадку рядом с городом Прохладный. В день аварии пилот с места сбежал и отыскать его оперативно не удалось. Как сообщили "РГ" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, сейчас личность установлена.

- Пилот воздушного судна с места происшествия скрылся, но его личность была идентифицирована по отпечаткам пальцев, оставленным на штурвале. Он уже опрошен следователем Минераловодского следственного отдела на транспорте, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пилотом вертолета оказался 67-летний мужчина, который проводил авиа-химические работы над полями хутора Винсовхоз. По предварительной информации, он не рассчитал высоту и вертолет зацепился за линии электропередач. Хвостовой винт получил повреждения, из-за которых машина уже не смогла держать высоту, тогда пилот жестко посадил ее в подсолнухи.

Сейчас следователи по факту происшествия проводят проверку.

Как сообщалось ранее, 4 июля вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку возле Прохладного в Кабардино-Балкарии.