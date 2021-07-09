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09.07.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

В КБР сбежавшего с места аварии пилота нашли по отпечаткам на штурвале

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии следователям удалось найти пилота вертолета Ми-2, который 4 июля совершил жесткую посадку рядом с городом Прохладный. В день аварии пилот с места сбежал и отыскать его оперативно не удалось. Как сообщили "РГ" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, сейчас личность установлена.

Фото: Пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа
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- Пилот воздушного судна с места происшествия скрылся, но его личность была идентифицирована по отпечаткам пальцев, оставленным на штурвале. Он уже опрошен следователем Минераловодского следственного отдела на транспорте, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пилотом вертолета оказался 67-летний мужчина, который проводил авиа-химические работы над полями хутора Винсовхоз. По предварительной информации, он не рассчитал высоту и вертолет зацепился за линии электропередач. Хвостовой винт получил повреждения, из-за которых машина уже не смогла держать высоту, тогда пилот жестко посадил ее в подсолнухи.

Сейчас следователи по факту происшествия проводят проверку.

Как сообщалось ранее, 4 июля вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку возле Прохладного в Кабардино-Балкарии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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