В лагере в Архангельской области пятеро детей заболели коронавирусом

В Архангельской области у пятерых детей, отдыхавших в стационарном оздоровительном лагере "Северный Артек", диагностировали коронавирусную инфекцию.

Как сообщила прокуратура региона, заболевших увезли из лагеря, они проходят лечение. В "Северном Артеке" проводится дезинфекция помещений и территории.

Надзорный орган начал проверку по факту массового заболевания детей. Прокуратура установит, что привело к вспышке инфекции, и оценит выполнение санитарно-эпидемиологических требований в лагере.

"Северный Артек" расположен в сосновом бору на берегу Северной Двины в Холмогорском районе Поморья. В девяти одноэтажных корпусах отдыхают школьники из разных уголков области.