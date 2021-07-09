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09.07.2021 18:49
Рубрика: Происшествия

В Псковской области в ДТП погибли три человека

Текст: Алексей Михайлов (Псковская область)
Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

В Куньинском районе Псковской области в ДТП на федеральной трассе М-9 "Балтия" погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края
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Трагедия произошла при столкновении автомобиля Ford Focus с большегрузом Renault. Двое взрослых и ребенок, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте. Водитель грузовика остался жив, но получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Причина происшествия пока неясна. Судя по всему, один из автомобилей оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение. После удара грузовик съехал далеко на обочину, а от легкового автомобиля мало что осталось. Это свидетельствует, что их скорость была очень высокой.

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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