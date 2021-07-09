В Псковской области в ДТП погибли три человека

В Куньинском районе Псковской области в ДТП на федеральной трассе М-9 "Балтия" погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Трагедия произошла при столкновении автомобиля Ford Focus с большегрузом Renault. Двое взрослых и ребенок, которые находились в легковом автомобиле, погибли на месте. Водитель грузовика остался жив, но получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Причина происшествия пока неясна. Судя по всему, один из автомобилей оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение. После удара грузовик съехал далеко на обочину, а от легкового автомобиля мало что осталось. Это свидетельствует, что их скорость была очень высокой.

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.