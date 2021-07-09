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09.07.2021 11:03
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП с КамАЗом погибли мужчина и двухлетняя девочка

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края
Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

На Кубани в районе хутора Свободный Усть-Лабинского района произошло ДТП с ВАЗ-21124 и груженым КамАЗом. В автокатастрофе погибли мужчина и девочка из легкового автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По данным полиции, авария произошла накануне вечером.

"Водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ с прицепом" - говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Удар был такой силы, что вся передняя часть легковушки оказалась подмята под грузовик.

В результате катастрофы водитель ВАЗ-21124 и двухлетняя девочка, которая ехала с ним, погибли на месте происшествия. В машине также находился 11-летний мальчик. Он остался жив, но получил травмы. Прибывшая на место ЧП бригада врачей доставила его в больницу для обследования.

По данным ГИБДД края, с начала июля на Кубани в автокатастрофах уже погибло трое детей. Причем во всех случаях водители, которые перевозили маленьких пассажиров, грубо нарушили правила дорожного движения и спровоцировали эти смертельные ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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