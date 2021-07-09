На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека

В Каневском районе Кубани произошло ДТП с иномаркой Kia Ceed и школьным автобусом. В результате пострадало четыре человека, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 7.00 утра в районе 20-километра автодороги "Каневская - Березанская".

"По предварительным данным 68-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Ceed, нарушил правила обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с осуществляющим поворот налево школьным автобусом "ГАЗель", под управлением 54-летнего мужчины. В момент происшествия автобус детей не перевозил", - говорится в сообщении ГИБДД.

От удара во время аварии Kia Ceed выбросило на обочину, а школьный автобус перевернулся на бок. В результате ДТП травмы получили четыре человека - оба водителя, пассажирка Kia Ceed и пассажирка автобуса. Все они были доставлены в больницу для обследования.