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09.07.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали четыре человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края
Фото: Пресс-служба ГИБДД Краснодарского края

В Каневском районе Кубани произошло ДТП с иномаркой Kia Ceed и школьным автобусом. В результате пострадало четыре человека, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.

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Авария произошла около 7.00 утра в районе 20-километра автодороги "Каневская - Березанская".

"По предварительным данным 68-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Ceed, нарушил правила обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с осуществляющим поворот налево школьным автобусом "ГАЗель", под управлением 54-летнего мужчины. В момент происшествия автобус детей не перевозил", - говорится в сообщении ГИБДД.

От удара во время аварии Kia Ceed выбросило на обочину, а школьный автобус перевернулся на бок. В результате ДТП травмы получили четыре человека - оба водителя, пассажирка Kia Ceed и пассажирка автобуса. Все они были доставлены в больницу для обследования.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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