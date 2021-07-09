В Геленджике 100 человек эвакуировали из-за крупного пожара

В пятницу около шести часов вечера диспетчеру 101 пожарно-спасательного гарнизона города Геленджик ГУ МЧС России по Кубани поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного здания на улице Советской.

По информации пресс-службы ведомства, уже в 18.03 к месту вызова незамедлительно по повышенному рангу направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС Росси

Прибыв на место, они выяснили, что произошло загорание кровли одноэтажного здания. В 18:36 пожар на площади около 800 квадратных метров был локализован.

Также сообщается, что в данный момент создано два боевых участка на тушение пожара и защиту соседнего здания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация из соседнего здания 100 человек.

На месте происшествия сейчас работают семь пожарных стволов, организована работа газодымозащитной службы. Всего от РСЧС к ликвидации возгорания привлечено 63 человек и 21 единицы техники (от МЧС России 26 человек личного состава и 10 единиц техники).