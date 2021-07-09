Житель Краснодара задержан за продажу фиктивных медкнижек

В столице Кубани в рамках возбужденного уголовного дела оперативники провели обыски у 33-летнего местного жителя, который подозревается в подделке документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники УЭБ вместе с полицейскими в ходе осмотра арендованной фигурантом квартиры обнаружили и изъяли у него 250 бланков, более ста штампов и печатей медицинских организаций, тридцать готовых личных медицинских книжек, а также рабочие сотовые телефоны, ноутбуки, оргтехнику.

"Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Сбыт фальшивых санитарных книжек сулит опасность, ведь люди с этими фиктивными документами, не проходившие осмотр врачей, потом устраиваются работать продавцами в магазины, поварами в кафе, воспитателями в детские сады".