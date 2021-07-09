В Ростовской области загорелась школа на площади 300 квадратных метров

В станице Кагальницкой Цимлянского района загорелось здание общеобразовательной школы. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:00. Здание школы деревянное, обложенное кирпичом, размером по периметру 10 на 30 метров. В момент возникновения возгорания учебный процесс в образовательном учреждении не осуществлялся. Поэтому эвакуация не потребовалась.

В ликвидации пламени задействовано 45 человек личного состава и 14 единиц техники.