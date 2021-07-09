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09.07.2021 10:13
Рубрика: Происшествия

В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Хостинском районе Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Как выяснилось, в пятницу около 9.00 на улице Армянской в поселке Барановка водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет.

По предварительной информации, пострадали 12 из находившихся в автобусе 30 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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