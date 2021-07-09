В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек

В Хостинском районе Сочи произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, в пятницу около 9.00 на улице Армянской в поселке Барановка водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, в результате чего столкнулся с автомобилем Hyundai Porter и съехал в кювет.

По предварительной информации, пострадали 12 из находившихся в автобусе 30 человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.