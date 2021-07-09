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09.07.2021 14:09
Рубрика: Происшествия

Пострадавшим от пожаров в Челябинской области помогут с документами

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Пострадавшим от лесных пожаров жителям Карталинского района помогут восстановить документы. Соответствующее распоряжение дал начальник ГУ МВД региона Андрей Сергеев.

Фото: Пресс-служба МЧС по Челябинской области
На юге Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома

- В связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров органами внутренних дел принимаются все необходимые меры, направленные на оказание помощи жителям пострадавших населенных пунктов, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Начальником ГУ МВД региона Андреем Сергеевым принято решение о безвозмездном восстановлении утраченных паспортов, водительских удостоверений и документов на транспортные средства.

По вопросу восстановления паспортов для пострадавших открыта горячая линия - 8 (351) 239-09-65. Круглосуточно работают телефоны Карталинского ОМВД (239-08-08, 239-10-55, 8-999-371-26-81) и миграционной службы (8 (3513) 32-04-87, 32-05-21, 8-999-371-06-28), а также врио начальника районного отдела ГИБДД (8-902-891-64-43), отметили в полицейском главке.

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