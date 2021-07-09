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09.07.2021 14:47
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области возбуждены уголовные дела из-за лесных пожаров

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области возбуждены три уголовных дела по факту крупных природных пожаров на юге региона. Площадь возгорания выросла с утра с 1450 до 4800 гектаров, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

Пострадавшим от пожаров в Челябинской области помогут с документами

- Прокуратурой поставлен на контроль ход расследования трех уголовных дел, возбужденных органом дознания МЧС по признакам состава преступления об уничтожении или повреждение лесных насаждений в крупном размере, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева.

Виновникам возгораний грозит наказание от штрафа на сумму до полумиллиона рублей до четырех лет лишения свободы.

По поручению прокурора Челябинской области проверяются пункты временного размещения граждан, выясняются условия размещения людей, обеспечение их едой, водой и спальными принадлежностями. В Карталинской городской прокуратуре организована "горячая линия" по вопросам правовой помощи пострадавшим - граждане могут обратиться по телефонам 8 (35133) 2-07-49 и 89122348415.

На юге Челябинской области лесной пожар перешел на жилые дома
В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары

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