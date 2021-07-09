В Нижнем Тагиле нашли вероятное захоронение Демидовых

В Нижнем Тагиле во время работ по реконструкции сквера за дворцом культуры "Юбилейный" обнаружили захоронение. На стройплощадке начнется историко-археологическое исследование.

Исторический объект обнаружили накануне рабочие, сообщает пресс-служба администрации города. "Колесо трактора провалилось, и под ним оказалось захоронение, - рассказал мэр Владислав Пинаев. - Сейчас его надо идентифицировать".

Он отметил, что раньше на этом месте находилась Выйско-Никольская церковь, которую снесли в 1960-х, после на этом месте построили дворец культуры. Градоначальник предположил, и небезосновательно, что в захоронении могут находиться останки Демидовых.

- В цокольной части церкви располагалась крипта - родовая усыпальница Демидовых. В ней были захоронены семь человек - трое детей и четверо взрослых людей. Сначала надо выяснить, является ли этот провал частью крипты, является ли это захоронением Демидовых либо каких-то других людей, которые проживали в Нижнем Тагиле в тот период. Будем поднимать документы, сопоставлять карты, схемы, - говорит директор МКУК "Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал" Эльвира Меркушева.

Представители музея отметили, что с подобным случаем на территории города они столкнулись впервые. Также они пояснили, что найденный объект точно является погребением: об этом говорят, в частности, остатки мраморной плиты. Оценив тип объекта, эксперты пришли к выводу, что оно появилось в XIX веке.

На участке прекратили благоустройство, но сквер продолжат реконструировать. На раскопе начнут исследования сертифицированные археологи из Екатеринбурга и другие специалисты, будут проводиться экспертизы. На участке установлено видеонаблюдение и охрана.