Сельхозпродукцию могут разрешить продавать из госфонда при росте цен

Минсельхоз предлагает разрешить продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен на 10% и выше. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ к проекту постановления правительства о внесении изменений в правила приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций.

В документе отмечается, что речь идет о росте цен на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных - продает, чтобы не допустить роста цен.