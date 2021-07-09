Постановление администрации Тамбовской области от 7 июля 2021 года № 478 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 №193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Новости

Несколько человек погибли в результате крушения самолета в Швеции 08.07.2021
Байден назвал окончательную дату ухода США из Афганистана 08.07.2021
КГБ Беларуси проводит операцию по "зачистке радикалов" 08.07.2021
Жандармы в Италии переоделись в священников для ареста мошенников 08.07.2021
Минобороны: Более 7,5 тысячи военных прошли ревакцинацию от COVID-19 08.07.2021
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военными 08.07.2021
В Швеции после взлета разбился самолет 08.07.2021
Около 66% выявленных этим летом штаммов составляет "дельта" 08.07.2021
Начальник полиции Егорьевска задержан по подозрению в подготовке убийства 08.07.2021
Роспотребнадзор не видит необходимости вводить локдаун из-за ковида 08.07.2021
В Ростуризме разрешили продажу туров в Египет 08.07.2021
Среди задержанных убийц президента Гаити оказался гражданин США 08.07.2021
Синоптик предупредил о редком "парниковом котле" в Москве 08.07.2021
Шестеро убийц президента Гаити находятся под стражей 08.07.2021
В Старой Руссе нашли древнюю бусину редкой красоты 08.07.2021
Крымские водохранилища наполнились водой 08.07.2021
МИД: Талибы дали гарантию ненападения на дипмиссии в Афганистане 08.07.2021
В Москве временно закроют участок "красной" линии метро 08.07.2021
"Северсталь" может снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе 08.07.2021
Врач рассказала, почему пожилым надо делать прививку от COVID-19 08.07.2021
Минфин намерен интегрировать элементы финграмотности от детсадов до вузов 08.07.2021
Косачев: Власти Египта выполнили условия России в сфере безопасности 08.07.2021
ОДКБ: Посылать воинские контингенты на помощь Таджикистану не требуется 08.07.2021
В Петербурге в Елизаветинской больнице произошел пожар 08.07.2021
Стало известно, когда в Петербурге прекратится изнуряющая жара 08.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 июля 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 7 июля 2021 года № 478 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 №193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 16.06.2021) следующие изменения:

изложить пункт 4 в следующей редакции:

"4. Запретить на территории Тамбовской области проведение массовых и публичных мероприятий независимо от их вида, места проведения и количества участников, с отменой ранее запланированных мероприятий, до особого распоряжения.

Запрет, установленный в настоящем пункте, не распространяется на проведение массовых мероприятий, предусмотренных в качестве основного вида деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя), в отношении которых приняты методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Запрет, установленный в настоящем пункте, не распространяется при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по Тамбовской области:

на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тамбовской области (без зрителей);

на проведение публичных слушаний и общественных обсуждений в случаях, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.";

пункт 5 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией