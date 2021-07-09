Умер актер и певец Эндер Фрингс

На 63-м году жизни скончался люксембургский актер и фронтмен группы Everyday Zulu Эндер Фрингс.

Об этом сообщает Luxemburger Wort, не указывая причину смерти артиста.

Фрингс родился 22 октября 1958 года в Германии и помимо творческой деятельности владел баром в Намибии.

Сниматься начал в 1988-м. Известен, в частности, по криминальной комедии Энди Бауша "Опять неприятности", где сыграл с Терри Ван Вервеке ("Комиссар Рекс", "Достучаться до небес"), прославленным швейцарским актером, умершим в 2009-м.