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Умер актер и певец Эндер Фрингс

Новости
    09.07.2021, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TroubleNoMoreMovie Фото: youtube.com/ TroubleNoMoreMovie
Фото: youtube.com/ TroubleNoMoreMovie

На 63-м году жизни скончался люксембургский актер и фронтмен группы Everyday Zulu Эндер Фрингс.

Об этом сообщает Luxemburger Wort, не указывая причину смерти артиста.

Фрингс родился 22 октября 1958 года в Германии и помимо творческой деятельности владел баром в Намибии.

Сниматься начал в 1988-м. Известен, в частности, по криминальной комедии Энди Бауша "Опять неприятности", где сыграл с Терри Ван Вервеке ("Комиссар Рекс", "Достучаться до небес"), прославленным швейцарским актером, умершим в 2009-м.

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