Умер советский режиссер и актер Сатыбалды Нарымбетов

Советский, казахстанский режиссер, сценарист и актер Сатыбалды (Сакен) Нарымбетов умер 8 июля на 76-м году жизни в Алма-Ате.

Об этом сообщает Almaty со ссылкой на подтверждение минкультуры страны.

Сатыбалды Нарымбетов родился 8 марта 1946 года в поселке Ачисай близ Кентау в Южно-Казахстанской области. С 1979 по 1982 годы учился в Москве на высших курсах в мастерской Георгия Данелии.

Как сценарист дебютировал в 1972-м - детской картиной о дружбе мальчика и жеребенка "Шок и Шер", как режиссер - в 1978-м, лентой "Дон Кихот моего детства", по собственному сценарию.

Далее - "Осенние извилистые дороги", "Зять из провинции", "Гамлет из Сузака", "Жизнеописание юного аккордеониста", другие.

В 2005-м режиссер получил звание заслуженный деятель Казахстана, в 1996-м стал лауреатом Государственный премии. Плюс на счету кинематографиста десятки других наград, в том числе - международных.