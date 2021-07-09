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09.07.2021 10:38
Рубрика: Власть

В Татарстане передали в суд дело о многотысячном концерте Niletto

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану завершили проверку по нарушениям эпидемиологических требований на концерте популярного исполнителя Niletto, который прошел в Набережных Челнах на Дне молодежи 26 июня.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как сообщил на пресс-конференции главный санитарный врач автограда Ильгизяр Бариев, материалы переданы в суд.

- Виновные должностные лица были приглашены к нам, материалы подготовлены, принятие решения - за судом, - цитирует Бариева ТАСС.

Ход разбирательств и другие подробности представитель санитарного ведомства оглашать не стал.

На концерт в парке Прибрежный, пришли, по словам самого Niletto, 35 тысяч человек. На распространенных в соцсетях записях видно, что во время выступления зрители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали маски. Организаторы мероприятия были приглашены в управление Роспотребнадзора.

После праздника Рустам Минниханов сделал замечание мэру Челнов за проведение Дня молодежи без соблюдения антиковидных требований и поручил доложить ему о результатах проверки и привлечении к ответственности организаторов. Кроме того, глава региона обратил внимание руководителей районов на запрет проводить массовые мероприятия без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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