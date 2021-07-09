ВКС передали гражданским медикам более 30 тонн кислорода для больных COVID

Воздушно-космические силы России передали гражданским медикам более 30 тонн кислорода для больных COVID, сообщило в пятницу, 9 июля, военное ведомство.

"Учитывая ухудшение эпидемической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией и в связи с обращениями глав регионов страны Минобороны РФ передало уже более 30 тонн жидкого кислорода для нужд российских регионов", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что такая помощь гражданской системе здравоохранения страны организована по указанию министра обороны Сергея Шойгу. Она стала возможной благодаря производственным возможностям Воздушно-космических сил.

Дело в том, что военные аэродромы оснащены автомобильными кислорододобывающими станциями. Они предназначены для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. "Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для обеспечения нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании", - уточнили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что обеспечение кислородом медицинских организаций гражданского здравоохранения проводится без ущерба для боеготовности соединений и частей ВКС.