Указ губернатора Владимирской области от 8 июля 2021 года № 106 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:

- массовых мероприятий на открытом воздухе, проводимых на огражденной территории, при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней);

- зрелищных мероприятий в учреждениях культуры с максимальным числом зрителей не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15, и Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020;

- посещения музейных экспозиций, интерьеров, выставок и иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экскурсионной группой до 30 человек, прибывших на одном автотранспортном средстве или обучающихся совместно, а также в составе сборной группы численностью не более 10 человек при условии соблюдения требований Методических рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2020;

- физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным числом зрителей не более 50% зрительских мест от общей вместимости объекта спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.".

1.1.2. Дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:

" 5.3. С 12.07.2021 деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).".

1.2. Подпункт 9.6 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9.6. Перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу, обратив особое внимание на лиц старшего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных.".

1.3. Пункт 30 исключить.

1.4. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Допускается с 12.07.2021 деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при условии допуска лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного.

Допускается с 15.07.2021 в гостиницах и иных местах для временного проживания (туристическая деревня, дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом (комнаты), шале, бунгало) размещение вновь поступающих граждан при условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней).

Допускается с 12.07.2021 деятельность салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматривающие очное присутствие гражданина, при условии наличия сертификата профилактической прививки от COVID-19, или отрицательного теста ПЦР (срок действия - не более трех дней).

Допускается с 12.07.2021 деятельность фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) при условии допуска лиц, имеющих сертификат профилактической прививки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней)".

2. Признать утратившим силу Указ Губернатора области от 23.06.2021 № 94 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38".

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







